Bursa’daki terör saldırısına ilişkin Adalet Bakanlığından açıklama: Terör örgütü asla yıldıramayacak

KÖTÜ MUAMELE İDDİALARI YALAN

Bölücü terör örgütünün, FETÖ'nün ve diğer terör örgütlerinin son günlerde cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiralarını, doğruymuş gibi sosyal medyadan, kendi yayın organlarından ve parlamento içine kadar uzanan bazı kişiler vasıtasıyla gündeme taşıdığını belirten Bozdağ, Türkiye'nin ceza infaz sisteminin net, şeffaf ve dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

İnfaz sisteminin uluslararası ve ulusal denetime açık olduğunu ifade eden Bozdağ, 2005'te işkence suçlarında zaman aşımının kaldırıldığını, bunun da "Kendimize güveniyoruz, bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır, kim yaparsa yapsın üzerinize gideriz." anlamını taşıdığına dikkati çekti.

Cezaevleri yönetimine, cezaevlerinde çalışan infaz koruma memurlarına, infaz sistemine güvendiklerine işaret eden Bozdağ, cezaevleriyle ilgili iddiaları araştırmaya hazır olduklarını ve araştırdıklarını anlattı.