İstanbul’da işçilerin zorlu gökdelen mesaisi nefes kesti

"GÖKDELENİ TEMİZLEMEK 20 GÜN SÜRÜYOR"

Rüzgarda veya mahsur kalma durumlarında iple erişimin daha güvenli olduğunu ifade eden iple erişim teknisyeni Emrah Polat, "Sepetle erişilemeyen birçok noktada iple erişim sistemlerini kullanıyoruz. İple çalışmak için bir haftalık bir eğitim alıyoruz. Ancak tek başınıza çıkamıyorsunuz bu eğitimden sonra mutlaka yanınızda deneyimli birisinin bulunması zorunludur. Her gökdelenin temizlenmesi yüzeyi ve hava koşullarıyla birlikte değişiklik gösteriyor. Ortalama 10 kişi ile bir gökdeleni temizlemek 20 gün sürüyor. Çalıştığımız gökdelenin en yüksek noktası 300 metre civarındadır. İlk başladığımız zaman herkeste olduğu gibi bizimde korkumuz oldu ancak daha sonra yaşadığımız adrenalin bizi daha çok işimize bağladı. Bizim için ipte olmak yerde yürümek kadar güvenliklidir" dedi.