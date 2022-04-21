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İstanbul’da işçilerin zorlu gökdelen mesaisi nefes kesti

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2022 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
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İstanbul’da işçilerin zorlu gökdelen mesaisi nefes kesti

İstanbul'da yüzlerce metre yükseklikte mesai yapan endüstriyel dağcılarının gökdelendeki çalışması görenlerin yüreklerini hoplattı. Metrelerce yükseklikten iple sarkarak inen işçiler, dış cephe temizliğini yaparken drone ile havadan görüntülendi.

Bahar mevsiminin başlamasıyla beraber gökdelenlerin dış cephelerinde görülen endüstriyel dağcılar yüzlerce metre yükseklikte adeta komanda gibi donanımlı teçhizatlar ile beraber çalışıyor.

284 METRE YÜKSEKLİKTE ZORLU MESAİ

284 metre yükseklikte iple sarkarak çalışan dağcıların zorlu mesaisi havadan görüntülere yansıdı.

Kendilerini iple erişim teknisyeni olarak tanımlayan işçiler de bazıları mesleğe ilk başladıklarında korktuklarını ancak daha sonra alıştıklarını ifade etti.

EN UFAK HATAYA YER YOK

Çalıştıkları anda en ufak hataya yer olmayan işçilerin en büyük zorluğu ise rüzgar oluyor.Çalışmaya başlamadan önce her gün rüzgar hızını kontrol ediyor, ancak bazen ani rüzgarlarla karşılaşabiliyorlar.

Yanlarında camları silmek için su dolu kovaları ve cama tutunmaları için aparatları bulunuyor. Böylece bir elleriyle sabit bir şekilde cama tutunabilirken diğer elleriyle temizlik yapabiliyorlar.

"GÖKDELENİ TEMİZLEMEK 20 GÜN SÜRÜYOR"
Rüzgarda veya mahsur kalma durumlarında iple erişimin daha güvenli olduğunu ifade eden iple erişim teknisyeni Emrah Polat, "Sepetle erişilemeyen birçok noktada iple erişim sistemlerini kullanıyoruz. İple çalışmak için bir haftalık bir eğitim alıyoruz. Ancak tek başınıza çıkamıyorsunuz bu eğitimden sonra mutlaka yanınızda deneyimli birisinin bulunması zorunludur. Her gökdelenin temizlenmesi yüzeyi ve hava koşullarıyla birlikte değişiklik gösteriyor. Ortalama 10 kişi ile bir gökdeleni temizlemek 20 gün sürüyor. Çalıştığımız gökdelenin en yüksek noktası 300 metre civarındadır. İlk başladığımız zaman herkeste olduğu gibi bizimde korkumuz oldu ancak daha sonra yaşadığımız adrenalin bizi daha çok işimize bağladı. Bizim için ipte olmak yerde yürümek kadar güvenliklidir" dedi.

"YÜKSEKLİK KORKUSU OLANLAR BU İŞİ YAPAMAZLAR"
Dört yıldır iple erişim teknisyenliği yaptığını ifade eden Veysel Polat, "İşe ilk başladığımız zaman biraz korktuk ancak daha sonra yükseklik korkum olmadığı için işimi daha kolay yapabildim. Adrenalin dolu güzel ve zevkli bir iş, riskli gözükse bile ekipmanlarımıza güveniyoruz. Çevremizdekiler çok şaşırıyorlar bu yaptığımız işi riskli buluyorlar. Yükseklik korkusu olanlar bu işi yapamazlar" diye konuştu.

İşçilerin zorlu gökdelen mesaisi nefes kesti İŞÇİLERİN ZORLU GÖKDELEN MESAİSİ NEFES KESTİ

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