Son dakika: Sabah yazarı Şebnem Bursalı yazdı: Devlet Ana Emine Erdoğan! Nobel Barış Ödülü’nü hak ediyor

1944'TEN 2022'YE AYNI İNSANLIK DRAMI

Emine Hanım'ın iftar yemeğinin en özel konukları olan Ukraynalı ve Kırımlı çocuklarımızın Türkçe seslendirdikleri Çanakkale Türküsü, salondaki duygu yoğunluğunu da artırdı. Hemen ardından 2016 yılı Eurovision birincisi Ukraynalı sanatçı Jamala'nın sahne aldığı gecede söylediği sözler, sessiz ama en güçlü bir çığlıktı tüm dünyaya. Sesiyle tüm dünyayı gezerek Ukrayna'nın ve Kırım'ın bağımsızlığı için mücadele eden Jamala, "Her insanın kendi evinin olması ne kadar önemli. Kırım'da etnik soykırım yaşandığını biliyoruz. Türkiye'ye minnettarız, bize kapısını açtı, bizi korudu. Yaşasın Türkiye, yaşasın Ukrayna" derken, Eurovision'da birinci olduğu gece ilk telefonu Ukrayna Devlet Başkanı'ndan, ikinci telefonu da Erdoğan'dan aldığını şu sözlerle anlattı: "Sayın Tayyip Erdoğan beni tebrik ettikten sonra aynen şöyle dedi: Bugün sadece sen değil Türk dili de kazandı. Bu açıdan kazanman çok daha önemliydi." Jamala'nın bundan 6 yıl önce Eurovision yarışmasını kazandığı şarkı çok çarpıcı bir gerçeği de ortaya çıkardı. 1944 yılında Kırım Tatarlarının sürgünü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu eden 1944 isimli şarkının sözleri, bugün de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle sürgüne zorlanan masum çocukları ve kadınları anlatıyor: