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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı iftarda ağırlayan Kılıçaslan ailesi: Güzel bir akşam geçirdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ümraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan konuştu. Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın hoş sohbeti ve samimi tavırlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu" dedi.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 13:04
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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı iftarda ağırlayan Kılıçaslan ailesi: Güzel bir akşam geçirdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri olmuş ve 3 çocuklu aileyle iftar yapmıştı.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı iftarda ağırlayan Kılıçaslan ailesi: Güzel bir akşam geçirdik

Gerçekleşen iftar programı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ev sahibi Kılıçaslan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin konuştu.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı iftarda ağırlayan Kılıçaslan ailesi: Güzel bir akşam geçirdik

"SAMİMİ YAKLAŞIMLARI FARKINI ORTAYA KOYUYOR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle mutlu olduklarını belirten Ersin Kılıçaslan, "Devlet başkanımızın bizi ziyaret etmesi bizi çok mutlu etti.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı iftarda ağırlayan Kılıçaslan ailesi: Güzel bir akşam geçirdik

Bir arada samimi bir ortamda iftar yapmak bizi ziyadesiyle memnun etti. İlk olarak Emine Hanım içeriye girdi çok samimiydi.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı iftarda ağırlayan Kılıçaslan ailesi: Güzel bir akşam geçirdik

Kendisine de buradan tekrar teşekkür ederim. Ardından Cumhurbaşkanımız geldi. Onu görünce tabii ki duygulandık. Hoş sohbetiyle samimi tavırlarıyla güzel içten bir akşam geçirdik.