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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı iftarda ağırlayan Kılıçaslan ailesi: Güzel bir akşam geçirdik
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Ümraniye'deki evinde iftarda ağırlayan Ersin Kılıçaslan konuştu. Kılıçaslan, "Cumhurbaşkanımızın hoş sohbeti ve samimi tavırlarıyla güzel bir akşam geçirdik. Aslında tamamen bir aile ziyareti gibi oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 12:35Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 13:04