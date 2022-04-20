Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor?
Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenler arasında bayram tatili yer aldı. Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak edilirken, çalışanlar ve öğrencilerin konu hakkında araştırmaları sürüyor. Bayram tatili geçtiğimiz yıl 9 gün olarak uygulanmıştı. Peki, bu yıl bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte cevaplar...
Bayram tatili kaç gün yapılacak? İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatili için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte bayram tatili ile ilgili son gelişmeler...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN YAPILACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 1. günü 02 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir. Bu tatil süresinin uzatılması gündemde.
Geçtiğimiz yıl kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, bayram tatilinin yanı sıra birleşen diğer günlerde 2,5 gün idari izinli sayılmıştı. Bu kapsamda hafta sonu tatili ile birlikte 9 gün tatil yapılmıştı. Söz konusu uygulama bu sene de hayata geçirilirse 9 gün tatil yapma imkanı olacak. Bayram tatili ile ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA NELER YAPILMALIDIR?
Dini bayramlarda yapılması tavsiye edilen, yapılması sevap kazandıran bazı hal ve davranışlar vardır. Bunlar;
* Akraba ziyaretleri
* Çocukları sevindirmek
* Çocukları sevmek
* Bolca sohbet etmek
* Küsleri barıştırmak/barışmak
* Allah'a şükretmek
* Fakirlere yardım etmek
* Huzurevlerini ziyaret etmek
* Mezarlıkları ziyaret etmek
BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?
Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].
Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].
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