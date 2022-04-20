Bayram tatili kaç gün yapılacak? İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatili için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. 2 Mayıs'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı merak ediliyor. Peki, bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü yapılacak? 2022 bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte bayram tatili ile ilgili son gelişmeler...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN YAPILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 1. günü 02 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte 3,5 gün resmi tatildir. Bu tatil süresinin uzatılması gündemde.