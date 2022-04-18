Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

MİSAFİRLERİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Savaş mağduru çocuklara sahip çıkan kamu kurumlarına teşekkür eden Erdoğan, "Ortak bir çaba ve yüksek bir koordinasyonla gelişmeleri takip eden ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan tüm devlet kurumlarımıza teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.