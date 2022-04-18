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Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Dostluk elimiz, yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere, çocuklara, kadınlara daima uzanıyor."dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş mağduru çocuklar ile birlikte iftar yaptı.

Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programının ardından açıklama yapan Emine Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım politikalarına dikkat çekti.

Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

SAVAŞLA DEĞİL SEVGİYLE BÜYÜSÜNLER
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

"Çocuklar, savaşı yaşamak yerine barış ve refah ortamında sevgi ile büyümeliler. Misafir ettiğimiz savaş mağduru Ukraynalı ve Kırım Tatar çocuklarımızı iftar soframızda ağırlamaktan büyük mutluluk duydum."

Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

TÜRKİYE YARDIM ELİNİ UZATTI
Türkiye'nin yardım elinin dünyanın dört bir yanına uzandığına dikkat çeken Erdoğan, "Kardeşlik, dostluk ve sanatın gölgesinde çocuklarımız ve kıymetli Ukraynalı sanatçı Jamala şarkılarıyla umut tazeledi.

Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

Kalbimiz, dünyanın dört bir yanındaki savaş mağdurları için atıyor. Dostluk elimiz, yardıma ihtiyacı olan tüm ülkelere, çocuklara, kadınlara daima uzanıyor."dedi.

Emine Erdoğan: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor

MİSAFİRLERİN İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Savaş mağduru çocuklara sahip çıkan kamu kurumlarına teşekkür eden Erdoğan, "Ortak bir çaba ve yüksek bir koordinasyonla gelişmeleri takip eden ve misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayan tüm devlet kurumlarımıza teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

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