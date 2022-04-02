Emine Erdoğan ilk iftarını şehit aileleriyle yaptı
Mübarek Ramazan ayının ilk iftarını Dolmabahçe Ofisi’nde şehit aileleri ile beraber yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yürek ısıtan kareler paylaştı. Erdoğan, paylaşımına “İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık.” notunu düştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şehit ailelerini konuk etti. Erdoğan çifti, ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte açtı.
İLK ORUÇ ŞEHİT YAKINLARIYLA AÇILDI
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı (twitter) üzerinden iftar yemeğine dair yürek ısıtan kareler paylaştı.
Erdoğan, şunları yazdı: "İlk iftar sofrasında, ilk orucumuzu şehitlerimizin yakınlarıyla birlikte açtık, ellerimizi semaya birlikte uzattık."
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