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Emine Erdoğan Ankara'daki öğrencilerle birlikte iftar yaptı: Gözlerinizdeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Emine Erdoğan Ankara’daki öğrencilerle birlikte iftar yaptı: Gözlerinizdeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan'ın beşinci gününde Ankara Sabancı Kız Öğrenci Yurdu’ndaki öğrencilerle birlikte orucunu açtı. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda “Muhabbetlerine doyamadığım her bir kızımız, hayallerine giden yolda emek ve başarı ile emin adımlarla yürüyor. Gözlerindeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

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