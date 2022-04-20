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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bursa'da cezaevi servisine yapılan bombalı saldırıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Irak bölgesel yönetimi ile koordineli çalışıyoruz. Kandil diye bir yer kalmayınca HDP'nin varlık sevei ortadan kalkacak. Şehidimize rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum." dedi. Muhalefetin 6'lı masa toplantılarını eleştiren Erdoğan, "Coğrafyamız kan ağlarken, tüm dünya son yarım asrın en büyük ekonomi krizi ile uğraşırken 6 artı 1'li masanın tek derdi birbirlerine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir. Vatandaş skandal ve entrikalarını gülerek takip ediyor." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, İsrail'in saldırıları için de, "Hassasiyetimizi her platformda ilettik. Kutsallarımıza yönelik saldırılara göz yummayacağız. Dünya sessiz kalsa da biz Mescid-i Aksa'ya sahip çıkacağız." diyerek net konuştu.

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