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Başkan Erdoğan’dan emekli ikramiyesi açıklaması! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 13:38
Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK, Bağ- Kur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği ikramiye tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin hangi tarihte verileceğini açıkladı. Son açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan sığınmacılarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sığınmacıları kovan değil kucaklayan bir iktidarız. Huzurlu bir ortam sağlayınca kendileri gönüllü gidecek." dedi.
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Başkan Erdoğan’dan emekli ikramiyesi açıklaması
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