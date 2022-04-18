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Son dakika: Büyükelçilerle iftar | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Son dakika: Büyükelçilerle iftar | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçiler ile buluştuğu iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ukrayna-Rusya savaşını sona ermesi için yoğun diplomatik gayret verdik. Ancak Buça ve İrpin'den gelen görüntüler çabalarımıza gölge düşürdü. Ukrayna savaşı adil bir dünya düzeni arayışımızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi." dedi.

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