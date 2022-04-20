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Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği davada savcılık mütalaasını açıkladı

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Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği davada savcılık mütalaasını açıkladı

Son dakika haberi... 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaasını açıklayan savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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