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Tarım sezonuna yağış etkisi! Önceki yıla göre yüzde 25 arttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Tarım sezonuna yağış etkisi! Önceki yıla göre yüzde 25 arttı

Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan 1 Ekim 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemdeki yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 3, önceki yıla göre yüzde 25 arttı.

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