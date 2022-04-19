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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞME SAAT 18.30'DA

Görüşmenin saat 18.30'da yapılacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği AK Parti MYK toplantısında, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik müdahaleleri de gündeme geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Başkan Erdoğan'ın "Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Hertzog'la da bu çerçevede konuşacağız. Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Başkan Erdoğan ve Hertzog en son 1 Nisan'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya veya İsrail'e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Başkan Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa'nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yinelemişti.

Başkan Erdoğan Herzog ile görüşecek BAŞKAN ERDOĞAN HERZOG İLE GÖRÜŞECEK

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