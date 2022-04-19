Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ile görüşecek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hertzog'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Başkan Erdoğan'ın "Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Sayın Hertzog'la da bu çerçevede konuşacağız. Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.