Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile iftar programında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek iftar programında MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. İkili geçtiğimiz yıl da iftar nedeniyle Özbek Otağı'nda bir araya gelmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftar yapacak.
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