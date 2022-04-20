6’lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı



"ŞARTLAR DEĞİŞTİ"

- Karamollaoğlu "Şu anda şartlar değişti. Seçim Kanunu ile birlikte görüşlerimiz de değişti. 6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti yok. Zaten bu durum da çıkan kanunla ortadan kalkmış oldu" dedi. Karamollaoğlu, Davutoğlu'nu başbakanlığı sırasında Suriye politikasından dolayı suçladı. Bunlar krizde bardağı taşıran son damla oldu.

- Babacan ise "Millet İttifakı'nda değiliz ama masadayız" sözleri ile diğer partilerle aynı düşünmediğini gözler önüne sererek 6'lı bloka pamuk ipliği ile bağlı olduğu izlenimi verdi.