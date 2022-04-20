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Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2022
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Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya’da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...

Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya Pütürge'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...

Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya Pütürge'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 00:42'de 3.5 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.

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