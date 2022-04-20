Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya Pütürge'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, Son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Malatya'da deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi...