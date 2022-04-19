Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Pençe-Kilit Operasyonu" paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?

KILIÇDAROĞLU'NDAN OPERASYON PAYLAŞIMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, başlatılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.