Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Pençe-Kilit Operasyonu" paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
Son dakika haberi... Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldi. Operasyonla ilgili paylaşım yapan CHP'li Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı. Parti sözcüsü ve milletvekili Ebru Günay, "Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" diyerek sert çıktı.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ediyor. Geniş kapsamlı gerçekleştirilen operasyonda terör hedefleri tek tek yok ediliyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN OPERASYON PAYLAŞIMI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, başlatılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda, dualarımız kahraman ordumuzla birlikte. Allah bu mübarek ayda, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
HDP'DEN SERT TEPKİ: SİZİN KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜMÜNÜZ BU MU?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun operasyon paylaşımına ise HDP'den anında tepki geldi.
Parti Sözcüsü ve Milletvekili Ebru Günay, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?" ifadelerini kullandı.
PENÇE KİLİT OPERASYONU'NDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 26 OLDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.
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