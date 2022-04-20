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Zap’ta üst düzey PKK’lı teslim oldu

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 09:15
Merkezinde Zap'ın yer aldığı Haftanin, Metina, Avaşin, Hakurk hattında Mehmetçik güvenlik çizgisi oluşturuyor. Böylece teröristlerin Türkiye'ye giriş-çıkışı önemli ölçüde önlenecek. Harekatta etkisiz kılınan terörist sayısı ise 26'ya yükseldi. Operasyonlar PKK'da çözülmeyi hızlandırdı. Çavreş kod adlı M. K. Jandarma Genel Komutanlığı'ının ikna çalışması sonucu teslim oldu. Pençe Kilit operasyonundan bir hafta önce Zap bölgesinden çıkarıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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