PENÇE-KİLİT Operasyonu’nda 26 terörist etkisiz hale getirildi



Öte yandan sınırını sıfır noktasında bulunan ve operasyonun yapıldığı bölgelere yakın olan Çukurca ve Derecik ilçelerinde hareketlilik gözleniyor. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alınırken, Çukurca ve yakınındaki kırsal bölgelerde ise askeri konvoy ile helikopter hareketliliği yaşanıyor. Belirlenen terör hedefleri vurulurken, top atışlarının sesleri Çukurca ilçe merkezinden de duyuluyor.