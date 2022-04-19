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PENÇE-KİLİT Operasyonu'nda 26 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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PENÇE-KİLİT Operasyonu’nda 26 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre: Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26’ya yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıklamıştı.

PKK'NIN KAYBI ARTIYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, operasyonun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği kaydedildi.

ÇUKURCA ASKERİ HAREKETLİLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca'da hareketlilik yaşanıyor. Belirlenen terör hedeflerinin vurulması sırasında yapılan top atışlarının sesleri ilçe merkezinden duyuluyor.


Öte yandan sınırını sıfır noktasında bulunan ve operasyonun yapıldığı bölgelere yakın olan Çukurca ve Derecik ilçelerinde hareketlilik gözleniyor. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alınırken, Çukurca ve yakınındaki kırsal bölgelerde ise askeri konvoy ile helikopter hareketliliği yaşanıyor. Belirlenen terör hedefleri vurulurken, top atışlarının sesleri Çukurca ilçe merkezinden de duyuluyor.

5 MADDEDE ZAP'IN ÖNEMİ

Güvenlik kaynakları operasyonda özellikle ZAP bölgesinin temizlenmesinin terörün yuvalandığı alanların merkezinde olması, Hakurk ve Metina'dan kaçan teröristlerin burada toplanması, terör örgütü sözde elebaşlarının bazılarının bu bölgede bulunması, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızmalarda kullanılan tek kapının burası olması ve örgütte psikolojik çöküş yaratacak olması açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

PENÇE SERİSİNDE SON HALKA

Türkiye, Pençe Operasyonları'na Mayıs 2019'da başladı. Pençe-1'de Hakurk hedef alınırken, Temmuz 2019'daki Pençe- 2 operasyonuyla bölgedeki hâkimiyet Zaho-Barzan bölgesini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Ağustos 2013'teki Pençe-3 operasyonunda ise Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan terör yuvaları yerle bir edildi. Haziran 2020'de başlatılan Pençe- Kartal operasyonuyla Darabi, Karaçok Dağı vuruldu. İki gün sonra başlatılan Pençe-Kaplan operasyonuyla komandolarımız Haftanin'i terörden temizledi.

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