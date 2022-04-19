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MİT ve TSK’dan Irak’ta ortak operasyon! Sözde Zap sorumlusu Zeynel Erocağı öldürüldü

A Haber
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Giriş: 19.04.2022 13:18
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için operasyona devam ediyor. Pençe-Kilit operasyonunda öldürülen terörist sayısı 26'ya yükseldi. Sözde Zap sorumlusu Zeynel Erocağı etkisiz hale getirildi. Operasyonun ikinci günündeki son durumu A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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