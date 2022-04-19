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Terör kampları yerle bir edildi! PKK'nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap'ın önemi

Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri 'Pençe-Kilit Harekâtı'yla terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır bir darbe indirdi. Pençe Kilit operasyonu daha ilk gününden teröristlere tarihi bir hezimet yaşatılırken, 'PENÇE' ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 850'yi buldu. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:18
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Terör kampları yerle bir edildi! PKK’nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap’ın önemi

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de kritik düzeyde kan kaybetti. Kaçacak deliği kalmayan teröristlerin son çıkış kapısı da Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik önceki gece başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile kapatıldı. Operasyon öncesinde PKK/KCK'ya ait sığınak, mağara, mühimmat depoları ile sözde karargâhlardan oluşan hedefler hava harekâtı ile ateş altına alındı.

İşte tarihi operasyonlardan son dakika gelişmeleri...

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Terör kampları yerle bir edildi! PKK’nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap’ın önemi

3 FİLODAN 20 UÇAK İLE DEV OPERASYON

Diyarbakır 1. Ana Jet Üssü'nden "Pars", Konya 3. Ana Jet Üssü'nden "Hançer" ile Adana İncirlik Üssü'nden "Akıncılar" filosuna ait 20'den fazla F-16 Kuzey Irak'ta belirlenen PKK'nın inlerini akıllı mühimmatlarla vurdu.

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Terör kampları yerle bir edildi! PKK’nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap’ın önemi

Kendi yakıtlarıyla 2 saat havada kalabilen F-16'lar, İncirlik Üssü'nden bölgeye gelen "Asenalar" filosundaki 2 yakıt ikmal uçağından havada yakıt ikmali yaparak uzun süre havada kalıp komandoların çelik gölgesi oldu.

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Terör kampları yerle bir edildi! PKK’nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap’ın önemi

ÇRNA VE FIRTINA'LAR YOĞUN BOMBARDIMANA TUTTU

Hava hücum harekâtı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler, teröristlerin Türkiye topraklarına sızma amacıyla kullandığı ve PKK'nın "girilemez" dediği kamplara ATAK helikopterleriyle havadan indirme yaptı.

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Terör kampları yerle bir edildi! PKK’nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap’ın önemi

PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma yaptıkları Avaşin-Basyan'da Mamreş, Şuke, Verhele, Metina'nın Derar ve Zendura ile Zap bölgesindeki Şikefta, Kurojaro ve Çiyaye Reş gibi stratejik noktalara inen bordo bereliler terör örgü tüne ait sözde karargâhları ele geçirdi.