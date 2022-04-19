Terör kampları yerle bir edildi! PKK'nın can damarları kesiliyor! İşte 5 maddede Zap'ın önemi

Son dakika haberine göre: Türk Silahlı Kuvvetleri 'Pençe-Kilit Harekâtı'yla terör örgütü PKK'ya Kuzey Irak'ta ağır bir darbe indirdi. Pençe Kilit operasyonu daha ilk gününden teröristlere tarihi bir hezimet yaşatılırken, 'PENÇE' ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 850'yi buldu. Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla nefesi kesilen, yurtiçinde Eren operasyonları ile köşeye sıkıştırılan PKK/YPG/PYD/KCK terör örgütü, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyonları ile de çok kan kaybetti.

Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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