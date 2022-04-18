18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Pençe Kilit Operasyonu" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
ABONE OL
Emine Erdoğan’dan Pençe Kilit Operasyonu paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda duaların Mehmetçiklerle olduğunu belirterek, "Allah, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA