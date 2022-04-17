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CHP'nin yalan siyaseti rezil etti! Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı | Hiç AK Parti üyesi olmamış

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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CHP’nin yalan siyaseti rezil etti! Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı | Hiç AK Parti üyesi olmamış

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, üye katılım programında AK Parti'den CHP'ye geçtiğini iddia eden bir kadına rozet taktı. Ayşe Arayan olarak belirtilen kadının aslında hiç AK Parti üyesi oladığı öğrenildi. Adının Anşa olduğu ortaya çıkan kadının eşinin yıllarca yaptığı CHP paylaşımları da ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir kültür merkezinde, üye katılım programı düzenlemiş, buradaki törende ismi Ayşe Arayan olarak geçen ve sözde AK Parti üyesi olduğu ifade edilen vatandaşın üye kartını kürsüye vurma şovuyla CHP'ye katıldığı görüntüler komuoyuna servis edilmişti.

ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

Oysa işin aslı kısa zamanda ortaya çıktı. Rozeti bizzat Kılıçdaroğlu tarafından takılan vatandaşın gerçek isminin Anşa Arayan olduğu öğrenildi.

HİÇ ÜYE OLMAMIŞ

Yapılan araştırmada Anşa Arayan isimli kadının AK Parti'ye hiçbir zaman üye olmadığı ve AKBİS sisteminde de ismine rastlanmadığı görüldü.

EŞİNDEN YILLARCA DEVAM EDEN CHP PAYLAŞIMLARI

Ayrıca kocasının ve ailesinin sosyal medya hesaplarından yıllardır CHP paylaşımları yaptığı da belirlendi.

Bu da akıllara yeniden CHP'nin daha önce oynadığı üye kayıt tiyatro oyunlarını getirdi.

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