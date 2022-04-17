CHP’nin yalan siyaseti rezil etti! Kemal Kılıçdaroğlu’nun rozet taktığı kadının gerçekleri ortaya çıktı | Hiç AK Parti üyesi olmamış

ROZETİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

Oysa işin aslı kısa zamanda ortaya çıktı. Rozeti bizzat Kılıçdaroğlu tarafından takılan vatandaşın gerçek isminin Anşa Arayan olduğu öğrenildi.

HİÇ ÜYE OLMAMIŞ

Yapılan araştırmada Anşa Arayan isimli kadının AK Parti'ye hiçbir zaman üye olmadığı ve AKBİS sisteminde de ismine rastlanmadığı görüldü.