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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde israfın faturası dudak uçuklattı!

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde israfın faturası dudak uçuklattı!

CHP'li belediyelerin skandalları her gün artarak devam ediyor. Hizmet değil israfla belediyeleri hortumlayan partinin yeni skandalı Adana'da ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi, 8 bin liradan takım elbise bin 200 liradan gömlek alarak hediye gönderdi. Toplam maliyeti ise 45 bin lirayı aştı. CHP'li Zeydan Karalar, belediyenin hükümetten destek alamadığını sürekli dile getiriyordu. Bu harcamayla belediyenin paralarının nereye gittiği çok açık bir şekilde görülüyor.

Özellikle yaptığı heykel hizmetiyle dikkat çeken CHP'li belediyelerde gereksiz ve lüks faturalar internete düşüyor. Son olarak lüks faturanın adresi Adana oldu.

TAKIM ELBİSE 8 BİN
Lüks bir markadan, partiye yakın isimlere dağıtılmak üzere alışveriş yapan belediye yetkilileri, toplam 45 bin lira ödeme yaptı.

Faturadaki bilgilere göre; CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi şu ödemeleri yaptı. 1 takım elbise 7.900 lira, 1 gömlek 1.290 TL, 1 kravat 549 TL, 1 bluz 1.348 TL, 1 ceket 1.998 TL

"PARA YOK" DİYENLERİN FATURASI
Zeydan Karalar yönetimindeki belediyenin, partiye yakın isimlere dağıtılmak üzere bu hediyeleri belediyenin bütçesinden ödemesi büyük tepkilere neden oldu.

CHP'li Zeydan Karalar, belediyenin hükümetten destek alamadığı gerekçesiyle zor durumda olduğunu ifade eden bir isim.

EN LÜKS MARKA
Belediye bütçesinden Türkiye'nin en lüks markalarından ürünlerin alınması, Adana halkının da tepkisini çekti.

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