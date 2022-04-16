CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde israfın faturası dudak uçuklattı!

TAKIM ELBİSE 8 BİN

Lüks bir markadan, partiye yakın isimlere dağıtılmak üzere alışveriş yapan belediye yetkilileri, toplam 45 bin lira ödeme yaptı.

Faturadaki bilgilere göre; CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi şu ödemeleri yaptı. 1 takım elbise 7.900 lira, 1 gömlek 1.290 TL, 1 kravat 549 TL, 1 bluz 1.348 TL, 1 ceket 1.998 TL