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Son dakika: Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Kudüs'te yaşananları konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le Kudüs’te yaşananları konuştu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüşerek, Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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