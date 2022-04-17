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Haberler Galeri Sarıyer Kolağası Deresi "bulaşıcı hastalık kaynağı" Mahalle sakinlerinden CHP'li İBB'ye tepki

Sarıyer Kolağası Deresi "bulaşıcı hastalık kaynağı" Mahalle sakinlerinden CHP'li İBB'ye tepki

Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi sakinleri, mahallelerinden denize dökülen Kolağası Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorununun çözülmesini bekliyor. Mahalle sakini Mehmet Kobaner, "Deredeki kirliliğin bir yerde toplanıp bir arıtmayla veya başka bir şekilde temizlenmesi lazım. Çünkü burası bir enfeksiyon kaynağı, bulaşıcı hastalık kaynağı, parazit kaynağı. İnsanlar yazın hemen derenin aktığı yerde denize giriyorlar" dedi. Esnaf Ahmet Öztürk, "En az 8-10 masamızdaki müşterilerimizin koku yüzünden masadan kalkıp gittiğini biliyorum" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 17.04.2022 11:31
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Sarıyer Kolağası Deresi bulaşıcı hastalık kaynağı Mahalle sakinlerinden CHP’li İBB’ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içerisinde yer alan Rumeli Feneri Mahallesi'nin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Kolağası Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku, çevre halkını ve esnafı rahatsız ediyor.

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Sarıyer Kolağası Deresi bulaşıcı hastalık kaynağı Mahalle sakinlerinden CHP’li İBB’ye tepki

Bölgedeki evlerin lağım sularının aktığı ve çöplerin bulunduğu derede, suyun renginin de griye döndüğü görülüyor.

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Sarıyer Kolağası Deresi bulaşıcı hastalık kaynağı Mahalle sakinlerinden CHP’li İBB’ye tepki

Kirlilikten ve kötü kokudan dolayı sivrisineklerin oluşmasına ve hastalıklara sebep olan dere, mahalle sakinlerinin şikayetine neden oluyor.

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Sarıyer Kolağası Deresi bulaşıcı hastalık kaynağı Mahalle sakinlerinden CHP’li İBB’ye tepki

MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAF TEPKİ GÖSTERDİ

Rumeli Feneri Mahallesi Muhtarı Serkan Gerçek, yaptığı açıklamada, mahalledeki derede lağım suyu, kötü koku ve sivrisinek gibi sağlığı etkileyen sorunların olduğunu söyledi.

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Sarıyer Kolağası Deresi bulaşıcı hastalık kaynağı Mahalle sakinlerinden CHP’li İBB’ye tepki

Derenin yanına yapılan foseptik çukurunun da çok dolduğunu ve her an patlayabileceğini anlatan Gerçek, dere ile foseptik çukuru konusunda yetkililere sürekli şikayetleri ilettiğini ama çözüm bulunamadığını belirtti.