Sarıyer Kolağası Deresi "bulaşıcı hastalık kaynağı" Mahalle sakinlerinden CHP'li İBB'ye tepki

Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi sakinleri, mahallelerinden denize dökülen Kolağası Deresi'ndeki kirlilik ve kötü koku sorununun çözülmesini bekliyor. Mahalle sakini Mehmet Kobaner, "Deredeki kirliliğin bir yerde toplanıp bir arıtmayla veya başka bir şekilde temizlenmesi lazım. Çünkü burası bir enfeksiyon kaynağı, bulaşıcı hastalık kaynağı, parazit kaynağı. İnsanlar yazın hemen derenin aktığı yerde denize giriyorlar" dedi. Esnaf Ahmet Öztürk, "En az 8-10 masamızdaki müşterilerimizin koku yüzünden masadan kalkıp gittiğini biliyorum" açıklamasında bulundu.