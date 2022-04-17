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7 ayrı suç kaydı ortaya çıktı! CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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7 ayrı suç kaydı ortaya çıktı! CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl tutuklandı

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl’ün 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öne sürüldü. Karagöl’ün tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, MYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de alındığı, partiden de ihracı için işlem yapılacağı öğrenildi.

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