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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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