Taciz skandalları bitmiyor! CHP ilçe başkanının toplantısında arbede
CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, hakkındaki taciz iddialarına dair açıklama yaptığı sırada, Kocaeli Kadın Platformu üyeleri ile partililer arasında arbede yaşandı. Öte yandan CHP Genel Merkezi, skandallara karşı sessizliğini korurken taciz iddialarını gündeme taşıyan Cevahir Akyıldız, parti tarafından disipline gönderildi.
İlçe Başkanı Birkan Koçak, düzenlediği toplantıda hakkındaki taciz iddialarına dair konuştu. Açıklama sırasında Kocaeli Kadın Platformu üyeleri soru sormak istedi. Kocaeli Kadın Platformu üyeleri tarafından Koçak'a "Kadınların itirazının üstünü örttünüz. Herkese tehdit savurdunuz. Bütün kadınlara dolaylı olarak aileleriyle ulaştınız" iddiaları yöneltildi.
Kadınların sözleri üzerine partililer ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Duruma tepki gösteren Kocaeli Kadın Platformu üyelerini binadan uzaklaştırdı.
SON OLAYDA TACİZCİYE SAHİP ÇIKTILAR, FATURAYI ORTAYA ÇIKARANA KESTİLER
CHP'nin adı sık sık taciz skandallarıyla anılmaya devam ediyor. Parti içerisinde tacize göz yumma, üzerini örtme gibi akıllara durgunluk getiren tutumlar sergileniyor.
Kocaeli'nde 9 Ocak 2022'de yapılan CHP il danışma kurulunda söz istemesi ile başlayan tartışmada, Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkındaki taciz iddialarını gündeme taşıyan Cevahir Akyıldız, parti tarafından disipline gönderildi.
SUÇU ORTAYA ÇIKARDIĞI İÇİN DİSİPLİNDE!
Kocaeli Kongre Merkezinde 9 Ocak tarihinde yapılan CHP il danışma kurulunda söz alarak taciz iddialarını gündeme getiren Cevahir Akyıldız 'ın parti tarafından disipline verildiği öğrenildi. Akyıldız hakkında"İl danışma kurulunda diğer parti üyelerine yönelik suç isnadında bulunmak", "disiplin suçlarıyla ilgili danışma kurullarına söz alınamaz ve görüş bildiremez maddesine aykırı davranmak" ve "il danışma kurulu toplantı düzenini bozmak" gibi suçlamalar bulunuyor.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Evli ve 2 çocuk babası CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında son günlerde ortaya atılan taciz iddiaları ile ilgili toplantıda söz almak isteyen ancak söz verilmemesi üzerine ilçe başkanının adını vermeden "Tacizci ilçe başkanını hala görevden almadınız. Bu adam görevden alınmayacak mı?" sözlerini sarf etmiş ve olay sonrası Koçak'ın disipline verilmesi için dilekçe vermişti. Ayrıca Koçak Akyıldız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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