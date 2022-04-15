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İYİ Parti'de skandal tören! Rozeti takıldı ama...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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İYİ Parti’de skandal tören! Rozeti takıldı ama...

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığı, büyük bir skandala imza attı. Erzurum İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın rozetini taktığı ve methiyeler dizdiği Şerafettin Yiğit’in meclis üyesi olmadığı ortaya çıktı.

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