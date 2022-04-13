Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs müjdesi! Hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti
2019'dan beri dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının sonu beklenirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sevindirici haber geldi. Koronavirüs hakkında açıklama yapan Özlü, "Hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin seyriyle ilgili sevindirici bir tespitte bulundu. Özlü yaptığı açıklamada, "Koronavirüs, geçirdiği mutasyon itibarıyla hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti." dedi.
EPİDEMİK FORMA DÖNÜŞÜM TAMAMLANMAK ÜZERE
Özlü, özetle şunlar söyledi;
Pandemi bir gün gelip hayatımızdan bütünüyle çıkacak veya bu virüs tümüyle kaybolup gidecek diye beklemek çok gerçekçi değil ama istediğimiz, beklediğimiz bunun diğer solunum yolu virüsleri gibi sıradanlaşması ve döngüsel epidemik bir forma dönmesiydi. Bu büyük oranda tamamlanmış görünüyor.
BÜYÜK ORANDA NORMALE DÖNDÜK
Pandemiden önce yapıp bugün yapmadığımız hayatımızda ne var diye sorarsanız aslında pek de bir şey kalmadı gibi. Hemen hemen büyük oranda normale dönmüş bulunuyoruz.
Ama pandemi bitti mi derseniz, bitti diyemeyiz. Çünkü dünyada yaklaşık günde bir milyon civarında vaka rapor ediliyor. 6 bin civarında ölüm var her gün. Bir şekilde virüs bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Ama biz virüse rağmen hayatımızı normale döndürmüş bulunuyoruz.
AŞILAMANIN BÜYÜK ÖNEMİ VAR
Önümüzdeki yaz döneminde de daha net olarak rahatlayacağımızı ben umut ediyorum. Tabii burada özellikle aşılamanın çok büyük bir önemi var.
VAKA SAYISINDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. 12 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 6 bin 635 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 oldu. Bir günde toplam 191 bin 026 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 12 bin 152 olarak kaydedildi.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.
En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,40 oldu.
1. doz ortalaması yüzde 93,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 257 bin 592'e yükseldi.
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