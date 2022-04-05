CHP ve HDP’nin Eren Bülbül hazımsızlığı! Parka adının verilmesini birlikte engellediler

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, Huzurkent Mahallesi'ndeki bir parka mahalle halkı ve muhtarlığın talebi ile "İyi ki Varsın Eren Bülbül" isminin verilmesi CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmedi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bir başkan olarak, bir gencin sırf ülkesinin çıkarlarına korudu diye bir şehidimizin adını bir kere daha mecliste veremediğim için kendi kendime kahroluyorum. İlgili müdürlüğümüz gitsin oraya Eren Bülbül isminin olduğu tabelayı asın. Yargılayacaklarsa da beni yargılasınlar" dedi.