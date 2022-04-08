Millet İttifakı’nda Eren Bülbül hazımsızlığı! Annesi tepki gösterdi

Şehit edenler şimdi de adını yaşatmak isteyenlere karşı mücadele veriyorlar. Oğlumun ismi Türkiye'de her yerde yaşatılıyor ama HDP ve yandaşı CHP yine sahneye çıkıp, teröre laf söyletmemek ve terör kurbanı olanların adını yaşatmamak için birliktelik yapıyorlar. Birleşen 6 parti sessiz kalıyor. Bu olay beni derinden üzdü. Ramazan ayımızı zehir etti. O kişiler sakın benim yanıma gelmesinler. Yazıklar olsun, Bu mübarek günlerde bu olay canımı çok yaktı. Onlar evlat acısını bilmezler"