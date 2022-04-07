Mersin’de CHP ve HDP’ye şehit Eren Bülbül tepkisi: Cevabı sandıkta

'BU İSMİ MAHALLELİ İSTEDİ'

"İyi ki varsın Eren Bülbül ismini parka vermeyi mahallemizdeki vatandaşlar istedi" diyen Huzurkent Bahşiş Mahalle Muhtarı Hayrettin Uğurcan ise şunları söyledi: "Ben de bunun üzerine Akdeniz Belediyesi'ne dilekçe verdim. Meclisten geçmedi. Reddeden meclis üyeleri şehit parkı olmaz demiş.

Neden olmasın? Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak da 'Ben bu tabelayı dikeceğim' dedi. Sağ olsun beni de çağırdı. Kabul etmeyen meclis üyesi arkadaşlara bir sözüm var: Bir şehidimizin ismini parka vermek istediğimiz için gurur duymanız lazım. Mahalleli bu önergeyi reddeden arkadaşlara çok tepkili."