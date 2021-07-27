CHP'li Soyer heykel belediyeciliğinde çığır açtı! Heykelmatik görev başında

SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Bir yıl önce Ankara'dan gelip İzmir'e yerleşen Durdu, ihaleyi kazanmasının ardından geçtiğimiz günlerde belediye ile heykel sayım işi için sözleşme imzaladı. Sözleşmenin ardından Yeni Asır'a konuşan Durdu, kimseyle özel bağlantısı olmadığını ve kendi çapında iş yapmaya çalışan bir girişimci olduğunu anlattı. Durdu, "Siyasi anlamda hiçbir parti ve kişiyle bağlantım yok. 10 senedir iş hayatındayım. Bir yıl önce Ankara'dan İzmir'e geldim. Geçmişte birçok kuruluşa iş yaptım. Birçok kuruma proje hazırlayıp sunuyorum. Kabul ederlerse çalışıyorum. Geri dönüş çok az oluyor. Bu yüzden ihaleleri de takip ediyorum ve yapabileceğimi düşündüğüm işlerle ilgili ihalelere giriyorum. Bu ihaleyi de Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gördüm ve katılmaya karar verdim" dedi.