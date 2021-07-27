CHP'li Soyer heykel belediyeciliğinde çığır açtı! Heykelmatik görev başında
Altyapı ve çöp gibi birçok sorunu bulunan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'heykel belediyeciliği'nde çığır açtı. İhaleyi kazanan Ozan Can Durdu'nun Karşıyaka Spor Kulübü’nde yer alan 6 farklı branşı sembolize eden figürlerin bulunduğu Karşıyaka Belediyesi 100. Yıl KSK Anıtı önünde heykel sayımı yaparkenki görüntüleri ortaya çıktı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi heykel saymaya başladı. İhaleyi 171 bin 558 liralık teklifle kazanan girişimci Ozan Can Durdu'nun Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'nde heykelleri sayarkenki fotoğrafları ortaya çıktı. Durdu, futbol, basketbol gibi Karşıyaka Spor Kulubü'nde yer alan 6 farklı branşı sembolize eden figürlerin bulunduğu Karşıyaka Belediyesi 100. Yıl KSK Anıtı önünde heykel sayımı yaparken görüntülendi.
CHP'nin heykel belediyeciliğinde yeni bir çığır açan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" ismiyle çıktığı heykel sayma ihalesi geçtiğimiz 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı.
İhaleye İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi. 254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihaleye, en yüksek 1 milyon 535 bin lira, en düşük 171 bin 588 teklif verildi. İhale, en düşük teklifi veren 27 yaşındaki Ozan Can Durdu isimli genç girişimcide kaldı.
OZAN CAN DURDU HEYKELLERİ NASIL SAYIYOR?
İzmir metropol alandaki 11 ilçede kamusal alanlardaki heykel, anıt ve rölyefleri tek tek tespit ediyor. Bunun için önce bu alandaki mevcut çalışmaları derliyor. Ardından saha çalışması yapacak ve heykelleri sayıyor. Tespit edilen her bir heykel, anıt ve rölyef için eserin adı, sanatçısı veya sanatçıları, yapım veya dikiliş tarihi, malzemesi, açık adresi ve arsa öykülemesinden oluşan formları dolduruyor. Tespit edilen eserleri haritada işaretliyor. Her eserin dört yandan en az ikişer adet fotoğrafını çekiyor. Tabelası olmayan eserleri belirliyor.
SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Bir yıl önce Ankara'dan gelip İzmir'e yerleşen Durdu, ihaleyi kazanmasının ardından geçtiğimiz günlerde belediye ile heykel sayım işi için sözleşme imzaladı. Sözleşmenin ardından Yeni Asır'a konuşan Durdu, kimseyle özel bağlantısı olmadığını ve kendi çapında iş yapmaya çalışan bir girişimci olduğunu anlattı. Durdu, "Siyasi anlamda hiçbir parti ve kişiyle bağlantım yok. 10 senedir iş hayatındayım. Bir yıl önce Ankara'dan İzmir'e geldim. Geçmişte birçok kuruluşa iş yaptım. Birçok kuruma proje hazırlayıp sunuyorum. Kabul ederlerse çalışıyorum. Geri dönüş çok az oluyor. Bu yüzden ihaleleri de takip ediyorum ve yapabileceğimi düşündüğüm işlerle ilgili ihalelere giriyorum. Bu ihaleyi de Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gördüm ve katılmaya karar verdim" dedi.
1.5 milyon lirayı aşan tekliflerin olduğu ihalede 171 bin liralık teklif sunduğunu anlatan Ozan Can Durdu, şunları söylemişti: "Bu muhammen bedelin altında bir teklif. Bu işi bu maliyetle yapabileceğimi hesaplayarak teklif verdim. İşin başında bizzat ben duracağım. İşimi yıl sonuna kadar tamamlayıp teslim edeceğim. Bunun yanında gerek İzmir gerekse de İstanbul, Ankara gibi başka kentlerdeki ihaleleri de takip ediyorum."
9 KİŞİLİK EKİPLE ÇALIŞIYOR
Genç girişimci Durdu'nun İzmir'in heykellerinin sayımı için 9 kişilik bir ekiple çalıştığı öğrenildi. Ekibin Karşıyaka'da başladıkları çalışmaları Çiğli, Buca, Balçova ve Gaziemir'de sürdürdüğü kaydedildi.
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