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Son dakika: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 08.04.2022 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberleri... Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda İstanbul'da bir araya gelecek. Bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler de ele alınacak.

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