Gök gürültülü sağanak İstanbul'u vuracak! Türkiye geneline "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı | 5 günlük hava durumu
İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak yağış yurt genelinde etkisini gösterdi. Türkiye'yi vuran sağanak yağmurların devam edeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgarlara karşı peş peşe uyarı yaptı. Marmara, Karadeniz ve Doğu'da yaşayanlar için "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü sağanak yağış etkisi altında kaldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağmurların devam edeceği belirtildi.
Doğu, Karadeniz ve Marmara'da büyük bir sağanak yoğunluğu beklendiğini açıklayan Meteoroloji, kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda kuvvetli rüzgar beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı) güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 yükseklerde yer yer 90 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıkladı.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu için uyarılarına bir yenisini daha ekledi.
Karadeniz ve Doğu için yapılan uyarıda Meteoroloji, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusu (Tunceli, Bingöl, Elazığ'ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu) ile Doğu Karadeniz'de (Rize, Trabzon ve Artvin ) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de 1600 m üzeri, Doğu Anadolu'da 2000 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
"EGE'DEKİ YAĞIŞ KUZEYE KAYDI"
Ege'de sağanak yağışın devam ettiğini söyleyen Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel, yağışın kuzeydoğuya çıktığını Ankara ve Eskişehir'de sağanak yağışın görüldüğünü ifade etti. Öztel, Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'nde dolu beklendiğini, İstanbul'un da yağmur alacağını söyledi.
"HAFTA SONU SICAKLIKLAR 20-30 DERECE ARASINDA"
Yarın da yağış beklendiğini belirten Öztel, Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulundu. Ordu ile Trabzon arasında taşkın olabileceğini vurgulayan Öztel, cumartesi, pazar günü ise sıcaklıkların 20-30 derece arasında olacağını söyledi.
PAZARTESİ SICAKLIK 10 DERECE DÜŞÜYOR
Pazartesi günü ise sıcaklıkların 10 derece düşeceğine dikkat çeken Öztel, Marmara'da şaşırtıcı bir pazartesi olabileceğini ifade etti.
AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA TOZ BULUTU ARTIYOR
Öztel, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu'da 2-3 gün normalin 2 katı seviyesinde toz bulutu oluşacağı uyarısında bulundu.
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