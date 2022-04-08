Gök gürültülü sağanak İstanbul'u vuracak! Türkiye geneline "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı | 5 günlük hava durumu

Karadeniz ve Doğu için yapılan uyarıda Meteoroloji, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.04.2022 Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusu (Tunceli, Bingöl, Elazığ'ın doğusu, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu) ile Doğu Karadeniz'de (Rize, Trabzon ve Artvin ) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de 1600 m üzeri, Doğu Anadolu'da 2000 m üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.