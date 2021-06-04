CHP'li Bodrum Belediyesi yine yaptı yapacağını! Ahmet Aras: Bu heykel için 2 yıl uğraştık
CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sünger heykelinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, heykelin 2 yıllık zorlu bir sürecin ürünü olduğunu bildirdi. İşte o konuşmanın tamamı...
CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz gün ilçesinde sünger heykeli açılış törenine katıldı. Aras, törende bir de proje hakkında konuşma gerçekleştirdi.
"2 YILLIK ZORLU SÜREÇ"
Sünger heykelinin yapım aşamasının 2 yıl sürdüğünü dile getiren Ahmet Aras, zorlu bir süreç yaşadıklarını anlattı.
Bu hizmetlerin toplum huzuru için çok önemli olduğunun altını çizen ve paraların bu tür hizmetlere harcanacağını ifade eden Aras, "Bugün burada, bu heykelleri yapabilmek için arkadaşımız Halil ile iki yıldır görüşüyoruz. Bugün yarınla olmuyor bu işler...
...2 yıldır nasıl yapalım, bütçesini nasıl yaratalım, beraber Mehmet Ağabey ile çalıştılar ben de, geldik gittik çalıştık ve gerçekten uzun bir çalışmanın eseridir bu...
...Tabi onun buna ne kadar emek verdiğini kendisi daha çok biliyor. Sanatçılara sahip çıkarsak mutlu oluruz. Toplum mutluluğu sanata kültüre bağlıdır, paraya değil. Para bir amaç değildir bir araçtır. İşte bunları yaptıracağız. Bu paralar bunlar için harcanacak. O zaman anlam kazanıyor bu işler." dedi.
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