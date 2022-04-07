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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Anketçileri sert dille eleştiren Devlet Bahçeli, "Hiç kimse yalan anketlerle yozlaşmış kamuoyu araştırmalarıyla bize ayar veremez, gözümüzü korkutamaz. Partimizin inişe geçtiğini yazan araştırma şirketlerine soruyorum; siz anket yaparken CHP Genel Merkezi'nde mi dolaşıyorsunuz yoksa Kandil'de mi geziyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

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