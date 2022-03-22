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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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