Son dakika | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Vicdanın barajını nasıl geçeceksin!

"MÜCADELEMİZ ALLAH'IN RIZASINI KAZANMAK, İNSANLARIN HAYIR DUASINI ALMAKTIR"

Gerek siyaset mücadelemiz, gerek belediye başkanlarımız, dünyevi heveslerimiz olmadan, Allah'ın rızasını kazanmak, insanların hayır duasını almaktır. Hırslarına boyun eğen, hiçkimse bizi anlayamaz. Bu tiplerle aynı yerden baksak da gördüğümüz farklıdır. Çünkü biz, önce ülke ve milletim sonra partim diyen Türkiye sevdalılarıyız.

İnsanlığın son 300 yılına damga vuran, modern endüstiriyel toplum aynı zamanda çalışma toplumudur. Siyaset müessesi için de geçerli bir durumdur. Belediye yönetimlerinin yorgunluğa bahaneye hakkı yoktur. Çalışağız, çalışacağız bir daha çalışacağız ve birlikte başaracağız.