Son dakika | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Vicdanın barajını nasıl geçeceksin!
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Antalya'da düzenlenen belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Bahçeli, İstanbul yoğun kar yağışının etkisi altındayken megakentin sorunlarıyla ilgilenmeyi bırakıp İngiliz büyükelçi ile balıkçıda hoş vakit geçiren İmamoğlu'na "Bizim belediye başkanlarımız, şehirleri, beldeleri kara kışla boğuşurken balık yemeği aklından geçirmez." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, HDP'nin seçimlerde baraj altı kalma endişesini üstü kapalı dile getiren CHP yönetimi için "Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Şahsımı hedef alıp, sen barajı geçemezsen nereye yüzeceksin diye sormuştur. Terörist Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diye elinden geleni yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da vicdanın barajını nasıl geçeceksin. Sen onu söyle." dedi.
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
31 Mart 2019'da mahalli idareler seçiminin üzerinden geçen zaman hepimize göstermiştir ki MHP'nin belediyecilik anlayışı insana dayalıdır. Cumhur için istikrar dedik gece gündüz çalıştık.
İMAMOĞLU'NA SERT GÖNDERME: BALIK YEMEYİ AKLINDAN GEÇİRMEZ
Bizde yalan, palavra, hayal tacirliği yoktur. Biz MHP'yiz. Bizim sözümüz senettir. belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Bizim belediye başkanlarımız, şehirleri, beldeleri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri su altında kalmışken deniz kenarında tatil yapmaz. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri deprem felaketi yaşarken kayak yapmaz.
"MÜCADELEMİZ ALLAH'IN RIZASINI KAZANMAK, İNSANLARIN HAYIR DUASINI ALMAKTIR"
Gerek siyaset mücadelemiz, gerek belediye başkanlarımız, dünyevi heveslerimiz olmadan, Allah'ın rızasını kazanmak, insanların hayır duasını almaktır. Hırslarına boyun eğen, hiçkimse bizi anlayamaz. Bu tiplerle aynı yerden baksak da gördüğümüz farklıdır. Çünkü biz, önce ülke ve milletim sonra partim diyen Türkiye sevdalılarıyız.
İnsanlığın son 300 yılına damga vuran, modern endüstiriyel toplum aynı zamanda çalışma toplumudur. Siyaset müessesi için de geçerli bir durumdur. Belediye yönetimlerinin yorgunluğa bahaneye hakkı yoktur. Çalışağız, çalışacağız bir daha çalışacağız ve birlikte başaracağız.
"DÜNYA TERSİNE DÖNSE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bizi anlamakta zorluk çekenler çıkabilir. Vazgeçmeyeceğimiz davamızı anlatacağız. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz. Hep bir adım önde olmanın arayışı içerisinde olacağız. İnandıklarımızdan irademizden, dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz.
MHP BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR: ADAM GİBİ BELEDİYE BAŞKANI OLDUNUZ
Ne mutlu bizlere ki inançlıyız, iradeliyiz, istekliyiz, itibarlıyız elbette Türk milletinin sonuna kadar emrinde ve hizmetindeyiz. Bukalemun siyasetçilerden olmadık. Milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik zilletin foyasını ortaya çıkardık. Belediye başkanlarımız üretken ülke sevdalısı bir belediyeciliğin öncüsü oldular. Başkaları zillete düştü siz millet dediniz. Adam gibi belediye başkanı oldunuz. Önümüzdeki belediye seçimlerinde hem mevcudumuzu korumak hem de yeni belediyeler kazanmak amacımızdır.
2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi ve 2024 yılının Aralık ayında yapılacak mahalli idari seçimi. Hedefimizi 6 Şubat 2022'de yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştım. Tekraren paylaşmak isterim ki. MHP 2023 yılının haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami sayıda yükseltip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtirecektir.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ: BİZİ BIRAK DA VİCDANIN BARAJINI NASIL GEÇECEKSİN
Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Şahsımı hedef alıp, sen barajı geçemezsen nereye yüzeceksin diye sormuştur. Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir. Tunduğumuz yerde senin gibilerin nasıl bozulduğunu izleriz. Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. HDP'nin bir eş başkanı grup toplantısında iktidarın küçük ortağı eriyor diyor. Ağız aynı. CHP ve HDP arasında bir fark kalmadı. Terörist Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diye elinden geleni yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da vicdanın barajını nasıl geçeceksin. Sen onu söyle. Madem yüzme biliyorsun haydi git Boğaz'dan hac çıkarmayı dene. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki MHP'nin nefesi ensendedir.
"BUNLARI KUMANDA EDEN GÜÇLER NE SÖYLEYECEKLERİNE KARAR VERİYOR! ZİLLET İTTİFAKI FİGÜRANDIR"
Yoksulluktan medet umuyorlar. İşsiz sayısı arttı mı sevinçten havalara uçuyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar. Döviz yükseldi mi felaket tellalları ortaya çıkıyor. Ömürlerinde bir kez olsun yerli ve milli duruş sergileyemezler. Bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Un yetersizse buğday ekimini yükseltiriz yine de kimseye minnet etmeyiz. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın çıkardığı fatura ağır olmuştur. Ancak zillet ittifakı bunu görmüyor. Rusya'ya yaptırım uygulansın diye dayatıyor. Gelsinler de bu otelcilerimize anlatsınlar. Domates üreticimizden otel çalışanlarına kadar bunu anlatsınlar. Bunları kumanda eden güçler ne söyleyeceklerine karar veriyor. Zillet ittifakı figürandır.
"SEN HDP'NİN YANINDA NE ARIYORSUN"
Selamsız Babacan demiş ki, Bahçeli işkencecileri alnından öptü. Evet Türk polisinin alınından öptüm. Bugün yine öperim. Selamsız babacan polislerimize işkenceci diyor. Zillet partileri namerttir. Karamollaoğlu da bize akıl versin diye Allah'a izan etmiş. Sen HDP'nin yanında ne arıyorsun. Zillet ittifakının Türkiye diye bir meselesi yoktur. Caniler ve cani ruhlulular bilmese de büyük milletlerin beka meselesi vardır.
Türk milleti büyüktür ve büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe göre ağırlaşmıştır. İnsanları yaşatmak beka işidir, Devleti yaşatmak ise beka meselesidir. Geçmişte Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldi çekirge yiyerek vatanı savunmuştur.
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