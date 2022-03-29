Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

Gerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeyip susanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardırki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla aynıdır. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğrenebileceğimiz bir şey yoktur. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır. Bizim hakkımızda tek söz sahibi büyük Türk milletidir. Nehir olmayan yerde balık avına çıkanlar bizimle boy ölçüşemez. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başlattığımız toplantılarımızı geçtiğimiz hafta sonu tamamladık. CHP'ye oy veren kardeşlerimize, parti yönetiminin ne hallere düştüğünü ifade ettik. 131 seçim bölgesinde CHP'nin yakalandığı amansız hastalığı anlattık. Bu vesileyle tüm teşkilatlarımızı kutluyorum.