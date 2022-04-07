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Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Türkiye’nin imzaladığı 5 milletlerarası antlaşma Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan anlaşmaya göre bu ülkelerde çalışan diplomatik misyon, konsolosluk ve daimi temsilcilik mensuplarının refakatçileri kazanç getirici faaliyetlerde bulunabilecek - İstanbul'da Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) açılmasına yönelik anlaşma onaylandı.

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