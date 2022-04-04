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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’i vefatının 25. yılında andı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in vefatının 25. yıldönümü için anma mesajı paylaşdı. MHP lideri Bahçeli açıklamasında, "Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in hafızasında sönmeyecek meşale olmuştur" ifadelerine yer verdi.

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