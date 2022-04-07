Son dakika: İBB önünde toplu ulaşım zammı protestosu!
Son dakika haberine göre İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamma tepki gösteren bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı. Protestocu grup, "Ulaşım haktır satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açtı.
Fatih'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası karşısında toplanan bir grup toplu ulaşıma yapılan zamları protesto etti.
Kendilerini "Gençlik Örgütleri" olarak tanımlayan grup "Ulaşım haktır satılamaz" yazılı pankart ve dövizler açarak, basın açıklaması yaptı.
Grup adına açıklamayı okuyan Ulaş Uslu, "Sosyal medyada ve televizyonlarda ulaşıma getirilmek istenen zamlar bizzat yetkililer tarafından mecburi ve haklı gösterilmeye, toplumun yaşamını daha da çekilmez hale getiren zamlar meşrulaştırılmaya çalışıldı. Fahiş ücretleri ve en temel insani hakların satılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Yapılan basın açıklamasını ardından grup İBB binası önünden ayrıldı. Protesto boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETLERİNE YÜZDE 40 ZAM YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi. Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.
Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.
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