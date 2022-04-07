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Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devri kararına iptal başvurusu! Nişanlısı Hatice Cengiz harekete geçti

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a devri kararına iptal başvurusu! Nişanlısı Hatice Cengiz harekete geçti

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin görülen davanın, Suudi Arabistan'a devredilmesi kararının iptali için Ankara 14'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

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