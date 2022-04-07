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Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

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