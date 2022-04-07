Başkan Erdoğan’dan KDV indirimi talimatı: Fırsatçılar raporlanacak! AK Parti kurmayları harekete geçecek

KENDİMİZE YETER HALDEYİZ

Erdoğan, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili olarak da "Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın" talimatını verdi.