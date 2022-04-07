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Başkan Erdoğan'dan KDV indirimi talimatı: Fırsatçılar raporlanacak! AK Parti kurmayları harekete geçecek

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Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Başkan Erdoğan’dan KDV indirimi talimatı: Fırsatçılar raporlanacak! AK Parti kurmayları harekete geçecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılara geçit verilmeyeceğini açıkladı. Vatandaşı rahatlatan Başkan Erdoğan, AK Parti kurmaylarına KDV indirimi sonuçlarının raporlanması talimatını verdi. Marketlerin indirip uygulayıp uygulamadığı takip edilerek Başkan Erdoğan'a bildirilecek.

Başkan Erdoğan'ın, AK Parti kurmaylarından marketlerin KDV indirimi yapıp yapmadıkları konusunda raporlama istediği belirtildi. Erdoğan'ın, "Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak.

Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın" talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı gündemdeydi. Erdoğan'ın, "Dikkatle izliyoruz. Uluslararası diplomaside de sürekli bir görüşme trafiğimiz var. Türkiye'de liderler zirvesi yapılması konusunun olumlu ilerleyeceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

KENDİMİZE YETER HALDEYİZ

Erdoğan, AK Partili kurmaylara stokçuluk ve KDV oranlarındaki indirimle ilgili olarak da "Tarımda, gıdada kendi kendimize yeter haldeyiz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Zincir marketler denetlenecek, indirim sonuçları raporlanacak. Siz de buna dikkat edin. Bu konuda çalışma başlatın" talimatını verdi.

Toplantıda bir kurmayın, NATO ile ilgili Fransa, Almanya gibi ülkelerin liderlerinin açıklamalarını hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "NATO NATO'dur, hâlâ güçlüdür" dediği belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın da Türkiye kıyılarına sürüklenme ihtimali bulunan mayınlarla ilgili, gemilerin seyir güvenliğinde sıkıntı olmadığını anlattığı öğrenildi.

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