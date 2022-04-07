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İstanbul'da teröre geçit yok! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022
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İstanbul’da teröre geçit yok! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 7 ilçede yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Aynı operasyonda farklı bir soruşturma çerçevesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

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